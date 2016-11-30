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Новости
Украина
30 ноября 16, 18:36
Джон Керри: США помешали Путину захватить Киев
Джон Керри
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Россия, по мнению Госдепа США, заплатила огромную цену за действия в Украине.
Россия, по мнению Госдепа США, заплатила огромную цену за действия в Украине.

Американская поддержка Украины и санкции против России помешали Кремлю оккупировать Киев. Об этом заявил Госсекретарь США Джон Керри в ходе конференции "Женской внешнеполитической группы".

"Мы непоколебимы в поддержке демократической Украины, а те, кто жалуются, должны посмотреть на реалии: наши санкции, наше участие, наша поддержка Украины на самом деле помешали ожиданиям России на то, что можно легко добраться до Киева", - цитирует его на своей страничке в Facebook посольство США в Украине.

Керри добавил, что в течение последнего года Россия заплатила огромную цену в результате санкций США. 

Ранее Корреспондент.net сообщал, что 1 сентября США пополнили список санкций в связи с конфликтом на Донбассе в отношении ряда частных лиц и компаний РФ.

А 7 сентября стало известно, что Евросоюз продлил санкции против России из-за аннексии Крыма в 2014 году еще на шесть месяцев.
Korrespondent
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