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Украина
30 ноября 16, 18:37
В Азовском море ищут рыбаков
азовское море
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Спасатели ГСЧС на данный момент ведут поиски рыбаков.

В Азовском море в процессе рыбалки пропали три рыбака. Об этом передал глава пресс-службы главного управления МЧС Росси по Крыму - Владимир Иванов. На данный момент спасатели ищут пропавших рыбаков.

29 ноября в 22:47  поступило сообщение что трое людей исчезли на побережье Азовского моря. Туда направлены силы спасателей из Керчи, и они вскоре береговую линию и около берега обнаружили перевернутую деревянную лодку - добавил он. Также Иванов сообщил, что к месту нахождения лодки стянуты спасатели, которые приступили к поисковой операции.

Как сообщал УРА-Информ, рыбак погиб на Карачуновском водохранилище.
URA-Inform
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