В Азовском море ищут рыбаков

В Азовском море в процессе рыбалки пропали три рыбака. Об этом передал глава пресс-службы главного управления МЧС Росси по Крыму - Владимир Иванов. На данный момент спасатели ищут пропавших рыбаков.

29 ноября в 22:47 поступило сообщение что трое людей исчезли на побережье Азовского моря. Туда направлены силы спасателей из Керчи, и они вскоре береговую линию и около берега обнаружили перевернутую деревянную лодку - добавил он. Также Иванов сообщил, что к месту нахождения лодки стянуты спасатели, которые приступили к поисковой операции.

Как сообщал УРА-Информ, рыбак погиб на Карачуновском водохранилище.