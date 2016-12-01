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Новости
Украина
1 декабря 16, 10:49
В Каланчаке зафиксирован случай птичьего гриппа
свиной,грипп
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Последние случаи птичьего гриппа в Украине были зарегистрированы в 2008 году

Ветеринары зафиксировали гибель от птичьего гриппа разных видов птицы в личных подсобных хозяйствах в селе Новоалександровка Каланчакского района. Всего, по предварительной информации, в домашних хозяйствах в этом населенном пункте содержится около 4,5 тыс. голов птицы разных видов.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек птичьего гриппа Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Каланчакской райгосадминистрации провела заседание и утвердила план действий по ликвидации болезни, определила границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора. В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя птичьего гриппа.

Как сообщалось, ранее Госпродпотребслужба запретила ввоз птицы из некоторых регионов Германии и Австрии в связи со вспышками птичьего гриппа. Также ведомство ограничило
Delo
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