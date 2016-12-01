На границе с Крымом закрыты КПП

На админгранице с Крымом временно не работают три контрольно-пропускных пункта: Каланчак, Чаплинка и Чонгар. Как сообщил и.о. начальника херсонской таможни Михаил Закалинский, это связано это с техническими проблемами.

Сообщается, что не работает центральная база данных фискальной службы, в связи с этим пропуск граждан и автомобилей через эти три пункта закрыт.





В Государственной пограничной службе Украины добавили, что из-за нестабильной работы базы данных прохождение контроля на границе в обоих направлениях пока затруднено.





Как сообщал Корреспондент.net, 23 ноября пункт пропуска Марьинка закрывали из-за обстрелов.



