Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.18
USD
25.56
RUB
0.39
EUR
27.27
USD
25.67
RUB
0.40
EUR
28.66
USD
26.84
RUB
0.42
Новости
Украина
1 декабря 16, 11:53
На границе с Крымом закрыты КПП
КПП,Крым,пропуск
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Временно не работают три пропускных пункта.
Временно не работают три пропускных пункта.

На админгранице с Крымом временно не работают три контрольно-пропускных пункта: Каланчак, Чаплинка и Чонгар. Как сообщил и.о. начальника херсонской таможни Михаил Закалинский, это связано это с техническими проблемами.

Сообщается, что не работает центральная база данных фискальной службы, в связи с этим пропуск граждан и автомобилей через эти три пункта закрыт.

В Государственной пограничной службе Украины добавили, что из-за нестабильной работы базы данных прохождение контроля на границе в обоих направлениях пока затруднено.

Как сообщал Корреспондент.net, 23 ноября пункт пропуска Марьинка закрывали из-за обстрелов.
Korrespondent
Ещё по теме:
КПП Зайцево уже снова функционирует
На границе с Польшей разблокирован КПП "Грушев"
Работа КПВВ "Каланчак" возобновлена
В Зайцево торговали местами в очереди к пункту пропуска
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Онищенко передал разведке США компромат на Порошенко (ФОТО)
noimageУкраина изменила маршруты полетов самолетов возле Крыма
noimageКраснов жалуется в ЕСПЧ на пытки
noimageВ Каланчаке зафиксирован случай птичьего гриппа
noimageУкраина проводит ракетные учения в районе Крыма
Лента новостей
Загрузка...