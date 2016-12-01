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Новости
Украина
1 декабря 16, 13:24
Краснов жалуется в ЕСПЧ на пытки
Краснов
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ЕСПЧ принял жалобу "азовца".
ЕСПЧ принял жалобу "азовца".

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу руководителя общественной организации Гражданский корпус Азов - Крым Станислава Краснова, обвиняемого в госизмене и подготовке теракта.

Как сообщает Крым.Реалии, ссылаясь на адвоката Кркснова Андрея Мамалыгу, "азовец" обжаловал пытки, незаконное задержание и несправедливый суд. 

По словам адвоката, ЕСПЧ признал, что приведенные факты дают основания начать производство.

Мамалыга надеется, что рассмотрение жалобы Краснова в ЕСПЧ повлияет на рассмотрение дел против него в украинских судах.

Как сообщал Корреспондент.net, 23 сентября "азовца" Краснова освободили из СИЗО. 

Ранее Шевченковский районный суд Киева постановил продлить срок содержания под стражей главе "Гражданского корпуса "Азов-Крым" Станиславу Краснову до 18 сентября. 

Краснова и его подругу Оксану Шелест задержали 28 февраля за незаконное ношение, хранение и передачу взрывчатки. Он подозревается в госизмене и терроризме. 
Korrespondent
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