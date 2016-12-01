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Новости
Украина
1 декабря 16, 13:44
Онищенко передал разведке США компромат на Порошенко (ФОТО)
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Онищенко заявил о сотрудничестве с разведкой США. Как утверждает нардеп, 29 ноября он передал американским спецслужбам материалы на президента Порошенко

Народный депутат Александр Онищенко заявляет, что передал компромат на президента Петра Порошенко Соединенным Штатам Америки.

Об этом он заявил, комментируя заявления СБУ об обвинениях в госизмене.

По его словами, обвинения СБУ против него является ответом на статью издания "Страна", где он обвиняет администрацию президента Порошенко в скупке голосов в парламенте из-за него и нескольких других депутатов.

"Это ответ на вчерашнюю статью. У меня много компромата на Порошенко. Поэтому сейчас начнется, что это рука Кремля. В течение года я записывал свои беседы с президентом Украины на ручные часы с диктофоном. Вы услышите голос гаранта, чтобы все иллюзии исчезли о любви к государству и Украине, к народу. Я как никак два года плотно шел с ним и хорошо его знаю", — отметил Онищенко.

Как утверждает нардеп, материалы на президента он передал американским спецслужбам.

"Передал. Американским спецслужбам 29 ноября. Они прилетали ко мне в Европу. Пусть они теперь сами с Порошенко разбираются. Поэтому есть американские спецслужбы, к сожалению для Порошенко, а не российские", — сказал он

Онищенко также отметил, что у него нет российского паспорта. На уточняющий вопрос, есть ли у него паспорта каких-то других стран, кроме Украины, он ответил: "Нет, конечно".

Как известно, сегодня утром начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук обвинил народного депутата Александра Онищенко в госизмене. В подтверждение этого СБУ обнародовала часть смс-переписки адвоката Онищенко Андрея Цыганкова с гражданином Д., который является фигурантом расследования НАБУ.

Напомним, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргазвидобування", в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, но накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину.

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8 августа Онищенко объявили в национальный розыск. 19 октября в НАБУ сообщили. что Интерпол в течение 30 дней должен сообщить свое решение об объявлении Онищенко в международный розыск для дальнейшего его задержания и избрания ему меры пресечения.
Delo
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