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Новости
Украина
1 декабря 16, 14:49
Украина импортировала сжиженный газ из Азербайджана
сжиженный газ
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Поставка сжиженного газа прошла через терминал румынского порта Галац.

В ноябре 2016 года в Украину импортировали первые 640 т пропан-бутановой смеси из Азербайджана. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO.

По данным аналитиков UPECO, ранее азербайджанский сжиженный газ в Украину не поставлялся. Однако, они отмечают, что эта поставка является фрагментарной, поскольку на осуществлялась через терминал в порта Галац (Румыния), через который поставляется сжиженный газ из разных направлений (включая Россию, Казахстан и страны Черноморского и Средиземноморского бассейнов).

Импортировали азербайджанский СУГ компании "Надежда" и "СОКАР Энерджи Украина" — по 530 и 210 тонн соответственно.

Производителем LPG является Бакинский НПЗ им. Гейдара Алиева. Согласно паспорту качества, ресурс соответствует гостам СПБТ, массовая часть бутана в газе составляет 64,6%, пропана — 33,4%

В Украину сжиженный газ доставили по железной дороге с терминала City Gas, который находится в свободной экономической зоне румынского порта Галац. В свою очередь, на терминал в Румынии пропан-бутан был доставлен танкером из черноморского порта Батуми.

В 2016 году также зафиксировали первую поставку сжиженного газа через украинский морской порт. В сентябре отгрузили 2,5 тыс. тонн египетского продукта через порт Черноморска (бывш. Ильичевск). До этого морские терминалы использовались для импорта сжиженного газа.
Delo
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