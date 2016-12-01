Онищенко передал спецслужбам США компромат на Порошенко

Народный депутат Александр Онищенко утверждает, что передал США компромат на президента Петра Порошенко. Об этом политик заявил Украинской правде, комментируя обвинения СБУ в свой адрес.

Ранее СБУ заявила, что нардеп Александр Онищенко получил российское гражданство. В ведомстве утверждают, что украинский депутат согласился на сотрудничество с Россией для дестабилизации ситуации в Украине.

Онищенко отметил, что обвинения СБУ против него является ответом на статью, в которой он обвиняет Администрацию президента Порошенко в скупке голосов в парламенте из-за него и нескольких других депутатов.

"У меня много компромата на Порошенко. Поэтому сейчас начнется, что это рука Кремля", - отметил он.

По информации издания, в течение года Онищенко записывал свои беседы с президентом Украины на ручные часы с диктофоном. "Вы услышите голос гаранта, чтобы все иллюзии исчезли о любви к государству и Украине, к народу. Я как-никак два года плотно шел с ним и хорошо его знаю ", - говорил нардеп.

Онищенко добавил, что передал этот компромат американским спецслужбам: "Пусть они теперь сами с Порошенко разбираются. Поэтому есть американские спецслужбы, к сожалению для Порошенко, а не российские".

Онищенко также отметил, что у него нет российского паспорта.

5 июля Верховная Рада лишила неприкосновенности Онищенко и дала согласие на его задержание и арест. В ГПУ заявили, что Онищенко организовал преступную группировку с целью завладения средствами компании.

24 октября адвоката Онищенко обвинили в шпионаже.