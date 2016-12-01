Минобороны закупило свои же списанные парашюты

Минобороны в сентябре 2015 году купило парашюты за 11,59 миллионов гривен, которые перед этим списали из воинских частей и легализовали через фиктивные фирмы.

Об этом свидетельствует постановление Святошинского райсуда Киева от 21 ноября.

Как установило следствие, служебные лица оборонного ведомства в сговоре с руководителем Укравпостача подделали документы о непригодности парашютов ПСУ-36 серии 2. После этого их списали из воинских частей.

Затем у фиктивных компаний "Мастер Трейд" и "Тревел Компани Плюс" Укравпостач купил 35 парашютных систем ПСУ-36 серии 2, после чего продал их Минобороны.

Следователи установили, что служащие оборонного ведомства осуществили растрату государственных денег в сумме 11,59 миллионов гривен.

Также отмечается, что уголовное дело начали в июле 2015 году по признакам уклонения от уплаты налогов в значительных размерах, а само расследование продолжается.

В сентябре сообщалось, что пять чиновников Минобороны подозревают в крупных растратах. В том же месяце были разоблачены миллионные махинации с жильем для военных.