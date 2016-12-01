СБУ объявила Онищенко агентом Кремля

Народный депутат Александр Онищенко получил российское гражданство. Об этом в четверг, 1 декабря, у себя в Twitter заявила Служба безопасности Украины (СБУ).

Олександр Онищенко отримав паспорт громадянина РФ

В ведомстве утверждают, что в обмен на натурализацию Онищенко с целью уклонения от уголовной ответственности согласился на сотрудничество с Россией для дестабилизации ситуации в Украине.

ВобміннанатуралізаціюОнищенкопогодивсянаспівпрацюзРФдлядестабілізаціївУкраїнідляухиленнявідкримінальноївідповідальності

В СБУ также уверяют, что во время визитов в РФ Онищенко находится под наблюдением российских спецслужб..

Під час візитів до Росії Онищенко знаходиться під наглядом російських спецслужб

Ведомство предупредило также о готовящейся в Кремле при участии Онищенко информационной атаке на Украину.

Онищенко, який має подвійне громадянство, готує масовану інформаційну атаку на Україну у рамках стратегії, узгодженої з Кремлем

Как сообщал Корреспондент.net, 24 октября адвоката Онищенко обвинили в шпионаже.

Онищенко отрицает получение гражданства России

5 июля Верховная Рада лишила неприкосновенности Онищенко и дала согласие на его задержание и арест.

В ГПУ заявили, что Онищенко, будучи бенефициаром компаний-операторов Укргаздобычи, организовал преступную группировку с целью завладения средствами компании.