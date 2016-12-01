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Новости
Украина
1 декабря 16, 16:10
СБУ объявила Онищенко агентом Кремля
Онищенко
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Депутата обвинили в связях с российскими спецслужбами.
Депутата обвинили в связях с российскими спецслужбами.

Народный депутат Александр Онищенко получил российское гражданство. Об этом в четверг, 1 декабря, у себя в Twitter заявила Служба безопасности Украины (СБУ).

Олександр Онищенко отримав паспорт громадянина РФ

— СБ України (@ServiceSsu) 1 декабря 2016 г.

В ведомстве утверждают, что в обмен на натурализацию Онищенко с целью уклонения от уголовной ответственности согласился на сотрудничество с Россией для дестабилизации ситуации в Украине.

ВобміннанатуралізаціюОнищенкопогодивсянаспівпрацюзРФдлядестабілізаціївУкраїнідляухиленнявідкримінальноївідповідальності

— СБУкраїни(@ServiceSsu) 1 декабря2016 г.

В СБУ также уверяют, что во время визитов в РФ Онищенко находится под наблюдением российских спецслужб..

Під час візитів до Росії Онищенко знаходиться під наглядом російських спецслужб

— СБ України (@ServiceSsu) 1 декабря 2016 г.

Ведомство предупредило также о готовящейся в Кремле при участии Онищенко информационной атаке на Украину.

Онищенко, який має подвійне громадянство, готує масовану інформаційну атаку на Україну у рамках стратегії, узгодженої з Кремлем

— СБ України (@ServiceSsu) 1 декабря 2016 г.

Как сообщал Корреспондент.net, 24 октября адвоката Онищенко обвинили в шпионаже. 

Онищенко отрицает получение гражданства России

5 июля Верховная Рада лишила неприкосновенности Онищенко и дала согласие на его задержание и арест. 

В ГПУ заявили, что Онищенко, будучи бенефициаром компаний-операторов Укргаздобычи, организовал преступную группировку с целью завладения средствами компании. 
Korrespondent
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