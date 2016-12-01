Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.18
USD
25.56
RUB
0.39
EUR
27.31
USD
25.70
RUB
0.40
EUR
28.66
USD
26.84
RUB
0.42
Новости
Украина
1 декабря 16, 18:25
Илья Кива: Украине нужен тоталитарный режим
Кива
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Идеальное государство для экс-главы наркополиции - парламентская республика, но для наведения порядка Украине нужен тоталитаризм.
Идеальное государство для экс-главы наркополиции - парламентская республика, но для наведения порядка Украине нужен тоталитаризм.

Бывший глава департамента противодействия наркопреступности Илья Кива заявил, что Украине нужен тоталитарный режим для наведения порядка.

Об этом он рассказал в интервью Bigmir.net.

Кива отметил, что идеальное государство для него - парламентская республика, где президент выполняет представительские функции.

В то же время, по его мнению, сейчас это невозможно и Украине нужен тоталитарный режим.

"Но на сегодня, к сожалению, нашей стране нужен пока еще тоталитарный режим для наведения порядка. В той ситуации, в которой сегодня находится наша страна, в том беспределе, который творится, - нам нужно навести порядок. Нам нужна дисциплина и порядок, только потом из этого мы сможем выстроить правовое государство", - считает Кива.

Напомним, Киву уволили с поста главы наркополиции. Позже стало известно, что Кива собрался в АТО и в Раду.
Korrespondent
Ещё по теме:
Кабмин вынес предупреждение Мосийчуку
РФ уведомила Украину об ответных ракетных ударах
Украина проводит ракетные учения в районе Крыма
В Каланчаке зафиксирован случай птичьего гриппа
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Киеве правопорядок обеспечивают 5 тысяч правохранителей
noimageПутин считает Керченский мост важным объектом для народа
noimageВ Северодонецке готовится "Русская весна-2"
noimageУкраина сегодня успешно запустила 16 ракет
noimageЮщенко о допросе Януковича (ВИДЕО)
Лента новостей
Загрузка...