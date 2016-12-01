Илья Кива: Украине нужен тоталитарный режим

Бывший глава департамента противодействия наркопреступности Илья Кива заявил, что Украине нужен тоталитарный режим для наведения порядка.

Об этом он рассказал в интервью Bigmir.net.

Кива отметил, что идеальное государство для него - парламентская республика, где президент выполняет представительские функции.

В то же время, по его мнению, сейчас это невозможно и Украине нужен тоталитарный режим.

"Но на сегодня, к сожалению, нашей стране нужен пока еще тоталитарный режим для наведения порядка. В той ситуации, в которой сегодня находится наша страна, в том беспределе, который творится, - нам нужно навести порядок. Нам нужна дисциплина и порядок, только потом из этого мы сможем выстроить правовое государство", - считает Кива.

Напомним, Киву уволили с поста главы наркополиции. Позже стало известно, что Кива собрался в АТО и в Раду.