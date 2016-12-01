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Украина
1 декабря 16, 18:42
Ющенко о допросе Януковича (ВИДЕО)
ющенко
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Виктор Ющенко выразил свое мнение относительно допроса, проведенного с Виктором Януковичем.

По мнению Виктора Андреевича, эта процедура не пролила света на правду. С таким заявлением он выступил на первом Балтийско-Черноморском форуме "Через диалог к доверию".

"Я честно не знаю, что этот допрос донес нового к делу пяти беркутовцев, которые были на скамье подсудимых. Я не могу подтвердить, что я увидел результат, который нужен для процесса, чтобы найти правду. Поэтому то, что произошло, процедурно для прокуратуры важно и оно произошло. Но я еще не знаю, или счет 1-0 ".

Как сообщалось, секретарь СНБО заявил, что Януковича стоило изначально вызывать на допрос не как свидетеля, а как главного обвиняемого.
URA-Inform
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