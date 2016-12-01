Украина сегодня успешно запустила 16 ракет

"Министр обороны и начальник Генерального штаба только что доложили президенту об удачном проведении стрельб сегодня. Состоялось 16 пусков украинских ракет. Все достигли целей. Задача на сегодня выполнена в полном объёме", - написал Цеголко в Facebook.





По его словам, учения продолжатся в пятницу, 2 декабря.





Ранее появилось фото ракетных учений Украины возле Крыма, а также видео запуска ракет. Сообщалось, что сегодня состоялись испытательные пуски управляемых ракет средней дальности.