Новости Украина
1 декабря 16, 18:44
Украина сегодня успешно запустила 16 ракет
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Минобороны отчиталось о 16 запусках ракет, все достигли целей.
Минобороны отчиталось о 16 запусках ракет, все достигли целей. Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко заявил, что в ходе сегодняшних ракетных стрельб возле Крыма было запущено 16 ракет.
"Министр обороны и начальник Генерального штаба только что доложили президенту об удачном проведении стрельб сегодня. Состоялось 16 пусков украинских ракет. Все достигли целей. Задача на сегодня выполнена в полном объёме", - написал Цеголко в Facebook.
По его словам, учения продолжатся в пятницу, 2 декабря.
Ранее появилось фото ракетных учений Украины возле Крыма, а также видео запуска ракет. Сообщалось, что сегодня состоялись испытательные пуски управляемых ракет средней дальности.
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