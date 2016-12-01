Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.18
USD
25.56
RUB
0.39
EUR
27.31
USD
25.70
RUB
0.40
EUR
28.66
USD
26.84
RUB
0.42
Новости
Украина
1 декабря 16, 18:44
Украина сегодня успешно запустила 16 ракет
ракеты,учения
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Минобороны отчиталось о 16 запусках ракет, все достигли целей.
Минобороны отчиталось о 16 запусках ракет, все достигли целей. Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко заявил, что в ходе сегодняшних ракетных стрельб возле Крыма было запущено 16 ракет.

"Министр обороны и начальник Генерального штаба только что доложили президенту об удачном проведении стрельб сегодня. Состоялось 16 пусков украинских ракет. Все достигли целей. Задача на сегодня выполнена в полном объёме", - написал Цеголко в Facebook.

По его словам, учения продолжатся в пятницу, 2 декабря.

Ранее появилось фото ракетных учений Украины возле Крыма, а также видео запуска ракет. Сообщалось, что сегодня состоялись испытательные пуски управляемых ракет средней дальности.
Korrespondent
Ещё по теме:
РФ направила в Сирию зенитную ракетную систему С-300В4
Минобороны: Угрозы России учениям ВСУ не помешают
РФ уведомила Украину об ответных ракетных ударах
Украина проводит ракетные учения в районе Крыма
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Киеве правопорядок обеспечивают 5 тысяч правохранителей
noimageПутин считает Керченский мост важным объектом для народа
noimageВ Северодонецке готовится "Русская весна-2"
noimageЮщенко о допросе Януковича (ВИДЕО)
noimageИлья Кива: Украине нужен тоталитарный режим
Лента новостей
Загрузка...