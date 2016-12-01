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Украина
1 декабря 16, 19:00
В Северодонецке готовится "Русская весна-2"
Северодонецк
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Мер Северодонецка Валентин Казаков заявляет о попытке скомпрометировать свое имя и организовать вооруженный переворот власти в городе.

Так, в городе появились листовки, призывающие "наиболее патриотические группы населения - казачество, "азотовцев" и воинов-афганцев", захватить здание исполкома. Подписаны эти листовки, якобы городским головой. Вот только сам Валентин Казаков утверждает, что не имеет к ним никакого отношения. А распространение листовки и организацию провокаций приписывает местным депутатам, которые ранее были замечены в сотрудничестве с "ЛНР" (представителям БЮТа, РП и Опоблока), сообщает "ДС" со ссылкой на  pravda.com.ua.

"Этим они преследуют 2 цели: во-первых - скомпрометировать мэра города, который якобы призывает к беспорядкам, а во-вторых, произвести попытку раскачивания ситуации под названием "русская весна-2", как это было в 2014 году", - пишет издание.

Это мероприятие намечено на субботу 3 ноября.А днем ранее, все теми же депутатами, будет проведен скандальный "Международный" конкурс в Северодонецке, в котором примут участие представители непризнанной "ЛНР".

По версии издания, именно так начиналась "русская весна" в 2014 году, которая переросла в войну на Донбассе.

Напомним, 29 ноября, после восстановления в должности городского головы по решению суда, все городское руководство, состоящее из представителей радикальной партии, БЮТа и оппоблока резко "ушло на больничный". Ни в этот день, ни на следующий, Валентину Казакову не удалось попасть в свой кабинет. Заместитель городского головы Олег Кузьминов, установил на него свои личные замки и сигнализацию. Кабинет мэра до сих пор остается заблокированным.
URA-Inform
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