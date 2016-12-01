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Новости
Украина
1 декабря 16, 19:06
Путин считает Керченский мост важным объектом для народа
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Владимир Путин дал свою оценку строительству Крымского моста.

Он отметил, что данное сооружение является «объектом общенационального значения». С таким заявлением президент России выступил в послании к Федеральному собранию, передает пресс-служба Кремля.

"Должное внимание уделим и важнейшим федеральным трассам и возведению объекта общенационального значения - Крымского моста, его строительство идет по графику", – отметил Путин.

Напомним, что Россия намерена построить мост через Керченский пролив. Целью стройки станет соединение аннексированного Крыма с территорией Российской Федерации.

Как сообщалось, недавно Владимир Путин посетил Крым в рамках рабочего визита. Там он, прежде всего, проконтролировал этапы строительства моста, а также встретился с представителями местной власти.
URA-Inform
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