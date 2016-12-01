В Киеве правопорядок обеспечивают 5 тысяч правохранителей

Об этом рассказали в пресс-службе полиции Киева. Так, согласно представленным в Киевской государственной администрации заявкам, первого декабря 2016 г. в центральной части города и около правительственных зданий люди поводят массовые мероприятия.

Ради безопасности киевлян и гостей столицы работники полиции и Национальной гвардии службу несут в усиленном режиме. В целом же к охране порядка привлечены около пяти тысяч правоохранителей.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в ноябре за порядком следили 2300 правоохранителей.