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Украина
1 декабря 16, 21:40
В Украину идет лютый циклон Sanne (видео)
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На морях волны будут достигать полтора-пяти метров высотой.
Завтра, 2 декабря, в Украину с Северо-Запада придет циклон Sanne, который принесет снегопады, метели и сильный ветер, сообщает Укргидрометцентр.

"2-3 декабря ждем осложнения погодных условий на всей территории Украины. 2 декабря в связи с перемещением циклона с Северо-Запада ожидаются сложные погодные условия: ночью в западных, северных и центральных областях, днем на большей части территории страны сильный мокрый снег (в южных областях с дождем), гололед, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 17-22 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. 3 декабря осадки и явления ослабеют, лишь ночью в восточной части сильный снег и метели сохранятся. На дорогах страны гололедица", – говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

Температура ночью составит 0...–5°С, днем –2...+5°С.

На Азовском и Черном морях будут очень сильный ветер – до 18-30 м/с. В шторм волны будут достигать полтора-пяти метров высотой.

"Завтра к нам придет циклон, который принесет мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега и сильный ветер. Что может быть на дорогах, несложно представить. Смотрите также внимательно, где паркуетесь. Подготовьте необходимую защиту от головной боли и скачков давления. Не намочите ноги, отложите белые пальто и светлую замшевую обувь до более сухих времен. Не задерживайтесь под крышами домов. Оденьте что-нибудь с капюшоном, потому что будет завивать ветер. Словом, циклон идет. Зима взялась руководить серьезно. Далее ожидается снова похолодание", – написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.


Источник: neskuchno-news
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