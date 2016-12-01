Лебедей спасли из ледяного плена в Черкасской области

В Черкасской области спасатели вызволили двух лебедей из ледяного плена.





Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.





"На пункт связи Уманской пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в селе Родниковка, во льду местного пруда замерзают лебеди. Как выяснилось, на пруду, на расстоянии около 30 метров от берега, в небольшой проруби, оставшейся после наступления морозов, находятся два лебедя", – отмечают спасатели.









Фото: ГСЧС





Чтобы добраться до птиц, бойцы ГСЧС спустили лодку и начали во льду пробивать птицам дорогу. Однако когда спасатели уже почти добрались птиц, лебеди поднялись на крыло.



