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Украина
1 декабря 16, 22:08
Лебедей спасли из ледяного плена в Черкасской области
Лебедь
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Птицы находились на расстоянии около 30 метров от берега, в небольшой проруби, оставшейся после наступления морозов
В Черкасской области спасатели вызволили двух лебедей из ледяного плена.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"На пункт связи Уманской пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в селе Родниковка, во льду местного пруда замерзают лебеди. Как выяснилось, на пруду, на расстоянии около 30 метров от берега, в небольшой проруби, оставшейся после наступления морозов, находятся два лебедя", – отмечают спасатели.


Фото: ГСЧС

Чтобы добраться до птиц, бойцы ГСЧС спустили лодку и начали во льду пробивать птицам дорогу. Однако когда спасатели уже почти добрались птиц, лебеди поднялись на крыло.

Источник: segodnya
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