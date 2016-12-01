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Украина
1 декабря 16, 22:16
Погибших на Донбассе боевиков родители хоронят за свой счет
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С финансами в самопровозглашенных республиках становится все хуже
В ряде воинских подразделений самопровозглашенной "ДНР" в Горловке зреет недовольство условиями службы. Об этом на своей странице в Facebook рассказал местный журналист Никита Синицин.

По его словам, на ухудшение ситуации жалуются сами боевики.

"Из стандартного контракта в 15 000 российских рублей в месяц 1 000 в неделю уходит на оплату продуктов питания для кухни, за свои средства покупаются военная форма и берцы, а также инструменты для служащих на вспомогательных работах и иногда нужные для подразделения материалы. В результате, у некоторых к концу месяца ничего не остается, все уходит на повседневные нужды. Многих бойцов подразделения, особенно из числа не идейных, а тех, кто пошел служить, потому что "на гражданке" остались семьи, которые нужно кормить, такая арифметика безусловно не радует", – констатирует Синицин.

Он добавил, что в некоторых подразделениях личный состав остается на казарменном положении уже по два месяца.

"Нам еще везет, мы не на передовой, а вот части, которые стоят в районе Зайцево каждый день, участвуют в боестолкновениях – и если кто-то гибнет, его не хоронят за счет подразделения как прежде. Теперь все похороны за счет родственников, обычно родителей", – цитирует блогер жалобы одного из боевиков.


Источник: segodnya
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