Перестрелка на границе с Польшей (ФОТО)

Возле пункта пропуска "Шегини" между таможенниками и злоумышленниками завязалась перестрелка. Нарушители пытались провести через границу четыре микроавтобуса с контрабандой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк. По его словам, пограничники разоблачили намерение злоумышленников, а те в ответ вызвали "подмогу" в несколько десятков человек, которые затеяли драку, выбили окно автобуса и дали одному из водителей убежать вместе с машиной.





При этом, убегая, он сбил одного из сотрудников таможенной службы, который перегородил ему проезд. Остановить нарушителей удалась только при помощи оружия, - пояснил Данилюк, добавив, что травмированный таможенник доставлен в больницу, а против нарушителей открыто уголовное дело.





Полиция сейчас оценивает стоимость контрабанды в трех автобусах, которые удалось задержать, - отметил министр.

Напомним, пограничники в одесском порту обнаружили контейнер с контрабандным товаров. Там находились брендовая обувь и мобильные телефоны на сумму в восемь миллионов гривен.