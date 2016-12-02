Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.25
USD
25.64
RUB
0.40
EUR
27.42
USD
25.70
RUB
0.40
EUR
28.70
USD
26.85
RUB
0.42
Новости
Украина
2 декабря 16, 09:02
Перестрелка на границе с Польшей (ФОТО)
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В ночь на пятницу, 2 декабря, на украинско-польской границе стреляли.

Возле пункта пропуска "Шегини" между таможенниками и злоумышленниками завязалась перестрелка. Нарушители пытались провести через границу четыре микроавтобуса с контрабандой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк. По его словам, пограничники разоблачили намерение злоумышленников, а те в ответ вызвали "подмогу" в несколько десятков человек, которые затеяли драку, выбили окно автобуса и дали одному из водителей убежать вместе с машиной.


При этом, убегая, он сбил одного из сотрудников таможенной службы, который перегородил ему проезд. Остановить нарушителей удалась только при помощи оружия, - пояснил Данилюк, добавив, что травмированный таможенник доставлен в больницу, а против нарушителей открыто уголовное дело.


Полиция сейчас оценивает стоимость контрабанды в трех автобусах, которые удалось задержать, - отметил министр.

Напомним, пограничники в одесском порту обнаружили контейнер с контрабандным товаров. Там находились брендовая обувь и мобильные телефоны на сумму в восемь миллионов гривен.
URA-Inform
Ещё по теме:
США отправляет третью военную бригаду в Европу
В Польше проходят учения северо-восточного корпуса НАТО
Россия под Калининградом развернула ракеты Бастион
Польша отправляет танки в Латвию
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украину идет лютый циклон Sanne (видео)
noimageПорошенко едет с визитом в Польшу
noimageДело Ефремова передадут в суд в начале следующего года
noimageПогибших на Донбассе боевиков родители хоронят за свой счет
noimageЛебедей спасли из ледяного плена в Черкасской области
Лента новостей
Загрузка...