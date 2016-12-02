Дело Ефремова передадут в суд в начале следующего года

Генеральная прокуратура Украины подозревается его в посягательстве на территориальную целостность страны. Сейчас он находится в изоляторе.

Об этом в четверг вечером, 1 декабря, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он также заверил, что в ближайшее время Ефремову передадут дело для ознакомления, а затем дело будет направлено в суд.

Напомним, Юрий Луценко направил письмо в комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины, в котором были даны ответы на вопросы, поставленные народными депутатами в ходе презентации представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата ВР Вадима Новинского.

Как сообщалось, Луценко также сообщил, что против народного депутата Украины Александра Онищенко будет открыто нового уголовное дело.