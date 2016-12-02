В России назвали стрельбы Украины утилизацией боеприпасов

Ракетные стрельбы Вооруженных сил Украины не требовали закрытия зоны для полетов в акватории Черного моря, поскольку дистанция полета ракет была короткой. Об этом пишет Интрефакс со ссылкой на представителя силовых структур Крыма, знакомого с ситуацией.

По данным собеседника агентства, 1 декабря ВСУ совершили на сухопутном полигоне 16 ракетных пусков с использованием комплекса С-300. Дистанция полета ракет была короткой, а все боеприпасы разорвались над сушей на расстоянии прямой видимости от места пуска. Воздушное пространство над акваторией Черного моря для стрельб не использовалось.

"Большое количество однотипных пусков на малой дальности дает основания предположить, что стрельбы стали своеобразным способом утилизации устаревших боеприпасов", – сказал источник и добавил, что ракетные стрельбы с такими параметрами не требовали закрывать для полетов зону в акватории Черного моря.

Он также добавил, что силы ПВО в Крыму продолжают находиться в состоянии готовности, поскольку учения украинских военных продолжаются, а уже бывали случаи, когда "ракеты летели не туда".

"Все может быть – ошибки операторов, неправильно срабатывание устаревшей техники", – пояснил источник.

Ракетные стрельбы возле Крыма: онлайн

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня авиация Украины отработает удары в районе Крыма. Ракеты будут наводиться исключительно на условные цели в воздушном пространстве Украины и над открытым морем.

Накануне министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина не намерена стрелять по Крыму в случае нанесения Россией ракетного удара в ходе учебных стрельб над Черным морем.

"Нет (не планируем наносить удар по Крыму). У нас нет такого оружия, чтобы стрелять по Крыму" – сказал министр.

