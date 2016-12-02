Под Харьковом обстреляли авто "Азова"

Возле села Павловка Нововодолажского района Харьковской области, на автотрассе Харьков-Красноград-Перещепино неизвестными обстрелян автомобиль Mitsubishi.

Как сообщил местной полиции 30-летний водитель обстрелянного авто, неизвестный на ВАЗ-2106 темного цвета подрезал его машину. После этого раздались выстрелы из автоматического оружия.

Когда водитель Mitsubishi остановился, то увидел на своей машине следы от пуль. По информации СМИ, в автомобиле находился советник председателя Харьковской облгосадминистрации (ОГА) по вопросам территориальной обороны, руководитель гражданского корпуса Азов Олег Ширяев.





В результате происшествия пострадавших нет, открыто уголовное производство.

Как сообщал Корреспондент.net, 24 ноября в Харькове напали на военный автомобиль.







