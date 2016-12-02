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Украина
2 декабря 16, 12:08
Под Харьковом обстреляли авто "Азова"
Азов
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В результате ЧП люди не пострадали.
В результате ЧП люди не пострадали.

Возле села Павловка Нововодолажского района Харьковской области, на автотрассе Харьков-Красноград-Перещепино неизвестными обстрелян автомобиль Mitsubishi.

Как сообщил местной полиции 30-летний водитель обстрелянного авто, неизвестный на ВАЗ-2106 темного цвета подрезал его машину. После этого раздались выстрелы из автоматического оружия.

Когда водитель Mitsubishi остановился, то увидел на своей машине следы от пуль. По информации СМИ, в автомобиле находился советник председателя Харьковской облгосадминистрации (ОГА) по вопросам территориальной обороны, руководитель гражданского корпуса Азов Олег Ширяев.

В результате происшествия пострадавших нет, открыто уголовное производство.
Как сообщал Корреспондент.net, 24 ноября в Харькове напали на военный автомобиль. 
Korrespondent
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