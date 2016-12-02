Подробности бегства вооруженного военного ВСУ в ЛНР

"Он не просто перешел на сторону боевиков, он совершил тяжелейшее преступление и убежал на неконтролируемую территорию. К большому сожалению, ему удалось скрыться. Он убежал без техники — техника на месте, но с оружием: это был автомат. Сейчас идет следствие", - рассказал Мотузяник.

Эту информацию также озвучил волонтер Роман Доник. На своей страничке в Facebook он написал, что перебежчик служил в 93-й бригаде.

"По поводу перебежчика из 93. Скорее всего, он для этого и пошел в ВСУ. Чисто контрразведка прощелкала. Пришел через Красноармейский военкомат. Сам из Одессы. Русский. Дождался, когда сослуживцы уехали по делам, ранил из автомата, а потом добил ножом (не простое это дело человека ножом добить) командира взвода. Собрал оружие и гранатометы, сел в "бэху" и пытался уйти на ту сторону. Сразу отреагировали, подключили минометы, бэху отбили. Сепарок ушел на ту сторону", - написал Роман Доник.

Напомним, ранее сообщалось, что один военный погиб на Луганщине во время атаки ДРГ.