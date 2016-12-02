Луценко: Прокуратура вернула государству более 15 миллиардов

С участием прокуроров в 2016 году принято 70 тысяч решений в судах, а в пользу государства и общин отсужено 15,5 миллиардов гривен, из которых почти 9 миллиардов уже заплачено. Такие данные привел генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала 1+1.

В то же время он подчеркнул, что система прокуратуры подлежит реформе, ей нужно менять имидж "старого постсоветского монстра, который был неподконтролен общественности. По данным Луценко, прокуратура вдвое сокращена и на 98% завершена люстрация. Также по состоянию на сегодня прокуратура ведет процессуальное руководство 1, 7 миллионов уголовных производств.





По словам Луценко, прокуратура сейчас обходится государству втрое меньше, чем ежегодно возвращает в госбюджет.





"Что это значит, например, в Киеве? Возвращение 1, 5 тысяч га земли, украденных в страшные времена дерибана Черновецкого, в Киевской области – 15 тысяч га лесных угодий. В городе Днепр это означает 200 объектов коммунальной собственности, украденной во времена Партии регионов. В Червонограде Львовской области это означает возвращенную горно-обогатительную фабрику, вокруг которой крутилась Королевская и ее свита. О чем это говорит? Прокуратура трудно, но заработала, и я вижу движение этой системы", – отметил генпрокурор.





Напомним, в октябре Луценко был недоволен темпами работы прокуратуры в борьбе с коррупцией.



































