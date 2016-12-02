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Новости
Украина
2 декабря 16, 15:57
Порошенко и Дуда решили уединиться для разговора
Порошенко
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Петр Порошенко прибыл в Польшу с официальным визитом.

Известно, что глава украинского государства уже встретился со своим польским коллегой. Далее их общение перешло в формат тет-а-тет. С такой информацией выступил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

"Президенты Украины и Польши проводят переговоры в формате тет-а-тет", – отметил он.

Напомним, что Петр Порошенко вылетел в Польшу по приглашению ее лидера – Анжея Дуды в рамках празднования 25-летия признания Польшей Украины как независимого государства.

Как сообщал "УРА-Информ", кроме Дуды Порошенко встретится также и с премьер-министром Беатой Шидло, спикером Сейма Мареком Кухцинським и спикером Сената Станиславом Карчевский.
URA-Inform
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