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Новости
Украина
2 декабря 16, 15:59
В Святошинском суде идет допрос Шуляка (Онлайн-трансляция)
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Святошинский районный суд города Киева начал допрос бывшего командующего внутренних войск Министерства внутренних дел Украины Станислава Шуляка.

Допрос ведется в режиме видеоконференции, а спрашивать его будут по делу пяти бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", которых обвиняют в расстреле активистов Евромайдана.

Как пояснил председательствующий судья Сергей Дячук, суд начинает допрос свидетеля, но время допроса ограничено и продлится около четырех часов.

Напомним, Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против пятерых беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, подозреваемых в расстреле активистов Евромайдана.

Как сообщалось, 28 ноября в Святошинском районном суде Киева допросили бывшего президента Украины Виктора Януковича.
URA-Inform
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