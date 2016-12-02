В Святошинском суде идет допрос Шуляка (Онлайн-трансляция)

Допрос ведется в режиме видеоконференции, а спрашивать его будут по делу пяти бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", которых обвиняют в расстреле активистов Евромайдана.

Как пояснил председательствующий судья Сергей Дячук, суд начинает допрос свидетеля, но время допроса ограничено и продлится около четырех часов.

Напомним, Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против пятерых беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, подозреваемых в расстреле активистов Евромайдана.

Как сообщалось, 28 ноября в Святошинском районном суде Киева допросили бывшего президента Украины Виктора Януковича.