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Новости
Украина
2 декабря 16, 18:04
ВСУ получит аптечки по стандартам НАТО
ВСУ,армия украина
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Минздрав ждет согласования от Минобороны относительно аптечек для армии.

Министерство охраны здоровья предложило в украинской армии применять аптечки согласно стандартам НАТО. Об этом передает пресс-служба министерства. Так, Украина будет членом НАТО. И один из шагов на этом пути - внедрение стандартов Альянса в состав индивидуальных военных аптечек, а также рюкзаков медицинского санитара – говорится в сообщении.

Отмечается также, что натовская аптечка была основана на достижениях тактической медицины. Учтя международные стандарты и опыт в зоне проведения АТО, разработали изменения в список лекарственных средств и изделий медназначения, которые должны присутствовать в составе военных аптечек.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Минобороны утвердило для бойцов новую аптечку.
URA-Inform
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