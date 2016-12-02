ВСУ получит аптечки по стандартам НАТО

Министерство охраны здоровья предложило в украинской армии применять аптечки согласно стандартам НАТО. Об этом передает пресс-служба министерства. Так, Украина будет членом НАТО. И один из шагов на этом пути - внедрение стандартов Альянса в состав индивидуальных военных аптечек, а также рюкзаков медицинского санитара – говорится в сообщении.

Отмечается также, что натовская аптечка была основана на достижениях тактической медицины. Учтя международные стандарты и опыт в зоне проведения АТО, разработали изменения в список лекарственных средств и изделий медназначения, которые должны присутствовать в составе военных аптечек.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Минобороны утвердило для бойцов новую аптечку.