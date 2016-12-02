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Украина
2 декабря 16, 18:05
Шуляк назвал Майдан гитлеровской Германией
Шуляк
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Бывший командующий Внутренними войсками заверил: "Беркут" терпел майдановцев до последнего - так же, как СССР провокации Германии
Бывший командующий Внутренними войсками заверил: "Беркут" терпел майдановцев до последнего - так же, как СССР провокации Германии

На допросе по делу Майдана Станислав Шуляк рассказал, что проводил в местах пребывания войск ежедневно по 2-4 часа ежедневно, видел бойцов и говорил с ними. Говоря о том, как трудно было сдерживать агрессию протестующих, он сравнил атмосферу на Майдане с атмосферой в СССР перед началом войны с гитлеровской Германией.

По словам бывшего командующего Внутренними войсками Украины, протестующие не желали мирным путем решать вопрос, и бойцам приходилось очень тяжело.

"Я в эти дни, когда возвращался в управление, для того, чтобы самому сдержаться, я включал Государственная граница". Где точно так же, под страхом смертной казни, запрещалось применять оружие на провокации, которые шли со стороны гитлеровской Германии. Понимаете, где-то в чем-то такое сходство, что и мы терпели, терпели до последнего", - сказал он.

Он добавил, что "настроение в войсках не допускало того, что эти бойцы могут допускать противовправные действия". "Они любым способом пытались защитить государство, не переходя рамки закона", - заверил Шуляк.

В то же время он признал, что 20 февраля к бойцам не выезжал, потому что это ему запретил глава МВД Виталий Захарченко.

Напомним, сегодня проходит допрос Станислава Шуляка по делу расстрелов на Евромайдане в феврале 2014 года. Он проводится в режиме видеоконференции Святошинский райсуд Киева - Ростов-на-Дону - по тому же принципу, по которому 28 ноября прошел допрос Виктора Януковича.
Korrespondent
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