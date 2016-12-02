Путин заявил, что Сенцов посвятил жизнь терроризму

Российский президент Владимир Путин заявил, что будет иметь в виду просьбу режиссера Александра Сокурова о разрешении ситуации с осужденным на 20 лет украинским режиссером Олегом Сенцовым.
"Спасибо, что вы обратили на это внимание, знаю, что это вопрос чувствительный, буду иметь это в виду", - сказал Путин.
При этом заявил, что Сенцов "посвятил свою жизнь террористической деятельности".
"Вопросы такого рода, конечно, должны решаться судебной системой. Что касается его творчества, то он осужден не за творчество, а за то, что взял на себя совершенно другие функции, как утверждают органы следствия и суда. А именно фактически посвятил свою жизнь террористической деятельности", - сказал Путин.
Отметим, ранее Россия отказала в экстрадиции Сенцова, а также общественного активиста Александра Кольченко.
Более того, Сенцова перевели в штрафной изолятор.