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Новости
Украина
2 декабря 16, 18:27
Путин заявил, что Сенцов посвятил жизнь терроризму
Путин
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Президент России также заявил, что заявил, что Сенцов "посвятил свою жизнь террористической деятельности".
Президент России также заявил, что заявил, что Сенцов "посвятил свою жизнь террористической деятельности".

Российский президент Владимир Путин заявил, что будет иметь в виду просьбу режиссера Александра Сокурова о разрешении ситуации с осужденным на 20 лет украинским режиссером Олегом Сенцовым.

"Спасибо, что вы обратили на это внимание, знаю, что это вопрос чувствительный, буду иметь это в виду", - сказал Путин.

При этом заявил, что Сенцов "посвятил свою жизнь террористической деятельности".

"Вопросы такого рода, конечно, должны решаться судебной системой. Что касается его творчества, то он осужден не за творчество, а за то, что взял на себя совершенно другие функции, как утверждают органы следствия и суда. А именно фактически посвятил свою жизнь террористической деятельности", - сказал Путин.

Отметим, ранее Россия отказала в экстрадиции Сенцова, а также общественного активиста Александра Кольченко.

Более того, Сенцова перевели в штрафной изолятор.
Korrespondent
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