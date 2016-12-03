Снайпер обстрелял Богдановку, Марьинку и Станицу Луганскую

На луганском направлении из минометов гибридные войска РФ обстреляли Новоалександровку, Балку Кошарную и Крымское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велся обстрел Лобачево, Новозвановки, Малиново. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.





Новоташковское и Балку Кошарную обстреляли из 12 мм минометов.





По Станице Луганской боевики открывали огонь из гранатометов и пулеметов. Там же работал снайпер.





На мариупольском направлении под огонь 152 мм и 122 мм артиллерии попали Широкино и Бердянское.





Широкино, Водяное, Новогригорьевка, Марьинка, Новомихайловка и Павлополь были обстреляны из минометов, гранатометов и БМП. Богдановку и Марьинку обстреливал также снайпер





На донецком направлении из минометов были обстреляны Новгородское, Авдеевка, Луганское и Верхнеторецкое.





Луганское и Кирово были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.





2 декабря боевики террористической организации ЛНР обстреляли Попаснянский район, в результате чего были ранены двое бойцов АТО.



