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Новости
Украина
3 декабря 16, 09:45
Народный синоптик рассказал, какой будет погода на Новый год
Новый год
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В ночь с 31 декабря на 1 января будет снежно и не очень холодно.
Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какая погода ждет украинцев на новогодние праздники. Об этом сообщает "Апостроф".

По его прогнозам, под Новый год ожидается небольшое потепление. Ближе к Новому году, с 26 по 31 декабря, Украину заметет снегом, но будет не слишком холодно — 2-4 градуса мороза днем и 4-7 ночью.

Уже с 1 января 2017 года среднесуточная температура в Украине упадет до 11 градусов мороза, но ближе к Рождеству потеплеет: 5-6 градусов мороза и снег ожидается 6 и 7 января.

После праздников температура начнет резко падать. Так, 13 января, по прогнозу Леонида Горбаня, столбик термометра опустится до -16 градусов, а 21 января будет самым холодным днем месяца: температура в этот день составит 20 градусов мороза.

В конце месяца в Украине снова потеплеет. 25-28 января ожидается от -1 до +1 градуса.  
Источник: neskuchno-news
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