Народный синоптик рассказал, какой будет погода на Новый год

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какая погода ждет украинцев на новогодние праздники. Об этом сообщает "Апостроф".





По его прогнозам, под Новый год ожидается небольшое потепление. Ближе к Новому году, с 26 по 31 декабря, Украину заметет снегом, но будет не слишком холодно — 2-4 градуса мороза днем и 4-7 ночью.





Уже с 1 января 2017 года среднесуточная температура в Украине упадет до 11 градусов мороза, но ближе к Рождеству потеплеет: 5-6 градусов мороза и снег ожидается 6 и 7 января.





После праздников температура начнет резко падать. Так, 13 января, по прогнозу Леонида Горбаня, столбик термометра опустится до -16 градусов, а 21 января будет самым холодным днем месяца: температура в этот день составит 20 градусов мороза.





В конце месяца в Украине снова потеплеет. 25-28 января ожидается от -1 до +1 градуса.