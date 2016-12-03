Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.25
USD
25.64
RUB
0.40
EUR
27.57
USD
25.93
RUB
0.40
EUR
28.73
USD
26.86
RUB
0.42
Новости
Украина
3 декабря 16, 18:17
В Генштабе рассказали, как будут освобождать Донбасс
АТО
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Виктор Муженко заявил, что по пути чеченского сценария не пойдут.
Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что украинские военные не могут действовать так, как россияне делали в Чечне или в Сирии. Об этом он рассказал в интервью Укринформу.
 
"Оккупированные территории - это города и поселки, где живут украинцы. Мы противостоим российским оккупантам, но не можем совершать так, как они совершали в Чечне или в настоящее время действуют в Сирии, уничтожая целые города с использованием стратегических бомбардировщиков", - заявил Муженко.
 
Говоря о возможности военного урегулирования конфликта, начальник Генштаба заявил, что "вероятные военные ответы существуют, а реальных военных решений нет". 
 
По его словам, теперь военные держат ситуацию под контролем, и свою работу должны сделать политики. 
 
"Я думаю, что каждый должен заниматься своим делом. Военные исполнят свой долг. Мы надежно держим ситуацию под контролем и не позволим противнику дестабилизировать ситуацию на линии столкновения или в других регионах Украины. Следовательно, свое слово должны сказать политики", - заявил начальник Генштаба. 
 
Напомним, ранее Виктор Муженко заявлял, что украинская армия готова отразить агрессию РФ.
Korrespondent
Ещё по теме:
Каким стал третий курортный сезон в оккупации
В Москве начинается суд по делу об убийстве Немцова
Почему никто не может остановить Путина в Сирии?
В деле Немцова многие следы ведут к Рамзану Кадырову
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На Тернопольщине разоблачили финансовую пирамиду
noimageНародный синоптик рассказал, какой будет погода на Новый год
noimageСнайпер обстрелял Богдановку, Марьинку и Станицу Луганскую
noimageПутин заявил, что Сенцов посвятил жизнь терроризму
noimageСтанислав Шуляк: Планов разгонять Евромайдан не было
Лента новостей
Загрузка...