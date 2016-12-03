В Генштабе рассказали, как будут освобождать Донбасс

Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что украинские военные не могут действовать так, как россияне делали в Чечне или в Сирии. Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

"Оккупированные территории - это города и поселки, где живут украинцы. Мы противостоим российским оккупантам, но не можем совершать так, как они совершали в Чечне или в настоящее время действуют в Сирии, уничтожая целые города с использованием стратегических бомбардировщиков", - заявил Муженко.

Говоря о возможности военного урегулирования конфликта, начальник Генштаба заявил, что "вероятные военные ответы существуют, а реальных военных решений нет".

По его словам, теперь военные держат ситуацию под контролем, и свою работу должны сделать политики.

"Я думаю, что каждый должен заниматься своим делом. Военные исполнят свой долг. Мы надежно держим ситуацию под контролем и не позволим противнику дестабилизировать ситуацию на линии столкновения или в других регионах Украины. Следовательно, свое слово должны сказать политики", - заявил начальник Генштаба.

Напомним, ранее Виктор Муженко заявлял, что украинская армия готова отразить агрессию РФ.