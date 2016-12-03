На Тернопольщине разоблачили финансовую пирамиду

Деятельность была прекращена совместно с прокуратурой и полицией. Об идет сказано в сообщении пресс-службы СБУ в соцсети Facebook. Представители одного из предприятий с признаками финансовой пирамиды присваивали деньги граждан, обещая вкладчикам заоблачные прибыли от инвестирования в иностранные компании.

Не имея статуса финучреждения, фирма не имела права вести инвестдеятельность на территории Украины, потому средства, попадавшие в распоряжение представителей "пирамиды", ими присваивались.

Как сообщалось, в столице была прекращена работа нелегального казино.