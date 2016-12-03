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Новости
Украина
3 декабря 16, 18:22
На Тернопольщине разоблачили финансовую пирамиду
СБУ
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Противоправную деятельность преступной группы, участники которой обманули жителей Тернопольщины на более чем 2,7 млн грн, прекратила СБУ.

Деятельность была прекращена совместно с прокуратурой и полицией. Об идет сказано в сообщении пресс-службы СБУ в соцсети Facebook. Представители одного из предприятий с признаками финансовой пирамиды присваивали деньги граждан, обещая вкладчикам заоблачные прибыли от инвестирования в иностранные компании.

Не имея статуса финучреждения, фирма не имела права вести инвестдеятельность на территории Украины, потому средства, попадавшие в распоряжение представителей "пирамиды", ими присваивались.

Как сообщалось, в столице была прекращена работа нелегального казино.
URA-Inform
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