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Новости
Украина
3 декабря 16, 23:45
Возле Днепра перевернулся автобус с детьми (ФОТО, ВИДЕО)
ДТП
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В результате ДТП все дети остались живы, 19 из них получили травмы - порезы или переломы. Погибла женщина, стоявшая на обочине
В 15 километрах от Днепра перевернулся автобус из Кропивницкого, перевозивший детей. Об этом сообщил в Facebook мэр Днепра Борис Филатов.

"Детей по списку 36. Выехало 35. Травмировано 19. Травмы: переломы, порезы, вывихи. Тяжелых нет. Из взрослых сопровождающих все живы. Два человека в больнице - один в Мечке, один в 16-й. В результате аварии погибла местная женщина, которая стояла на обочине", - сообщил Филатов.



По его словам, всем детям оказана медицинская помощь. Дети, которые не пострадали в ДТП, решили ночевать в больнице.



Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, автобус перевернулся на скользкой дороге 46 км Криворожской трассы, пытаясь затормозить. Погибла женщина, которая пыталась перейти дорогу.





Источник: liga.net
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