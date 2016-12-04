Возле Днепра перевернулся автобус с детьми (ФОТО, ВИДЕО)

В 15 километрах от Днепра перевернулся автобус из Кропивницкого, перевозивший детей. Об этом сообщил в Facebook мэр Днепра Борис Филатов.





"Детей по списку 36. Выехало 35. Травмировано 19. Травмы: переломы, порезы, вывихи. Тяжелых нет. Из взрослых сопровождающих все живы. Два человека в больнице - один в Мечке, один в 16-й. В результате аварии погибла местная женщина, которая стояла на обочине", - сообщил Филатов.













По его словам, всем детям оказана медицинская помощь. Дети, которые не пострадали в ДТП, решили ночевать в больнице.













Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, автобус перевернулся на скользкой дороге 46 км Криворожской трассы, пытаясь затормозить. Погибла женщина, которая пыталась перейти дорогу.







