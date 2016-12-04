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Украина
4 декабря 16, 09:07
Савченко: С РФ невозможно строить отношения
Савченко
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Надежда Савченко считает, что если Запад не займет жесткую позицию в отношении РФ – может начаться Третья мировая война.
Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила в интервью канадскому телеканалу СВС, что ни одно государство мира не сможет иметь теплых отношений с Россией из-за полного неуважения РФ к демократическим правам.
 
"Если кто-то считает, что может иметь нормальные, теплые отношения с Россией, то очень быстро поймет, что невозможно построить такие отношения со страной, которая не имеет принципов и не уважает демократические права. Вскоре это поймет и Трамп", − отметила Савченко.
 
Она считает, что если Запад не займет жесткую позицию в отношении РФ, то может начаться полномасштабное российское вторжение, "которое закончится в Великобритании".
 
"Мы должны отстаивать наши принципы. Именно такой тип политики привел к Первой и Второй мировой войне. Необходимо пытаться прогнозировать будущее, чтобы предотвратить подобные конфликты. Если у нас не будет такого долговременного видения – придется столкнуться с Третьей мировой войной", − подчеркнула нардеп.
 
Korrespondent
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