Савченко: С РФ невозможно строить отношения

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила в интервью канадскому телеканалу СВС, что ни одно государство мира не сможет иметь теплых отношений с Россией из-за полного неуважения РФ к демократическим правам.

"Если кто-то считает, что может иметь нормальные, теплые отношения с Россией, то очень быстро поймет, что невозможно построить такие отношения со страной, которая не имеет принципов и не уважает демократические права. Вскоре это поймет и Трамп", − отметила Савченко.

Она считает, что если Запад не займет жесткую позицию в отношении РФ, то может начаться полномасштабное российское вторжение, "которое закончится в Великобритании".

"Мы должны отстаивать наши принципы. Именно такой тип политики привел к Первой и Второй мировой войне. Необходимо пытаться прогнозировать будущее, чтобы предотвратить подобные конфликты. Если у нас не будет такого долговременного видения – придется столкнуться с Третьей мировой войной", − подчеркнула нардеп.