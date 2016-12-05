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Новости
Украина
5 декабря 16, 09:31
Сегодня в Украине будет сухо и холодно
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Украинские синоптики обещают, что в понедельник, 5 декабря, снегопады практически по всех территории прекратятся.

Однако на всех дорогах страны образуется гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 метров за секунду.

Температура воздуха ночью днём составит около 6 градусов тепла.

В Киеве сегодня без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 10-12 градусов ниже нудя. Днем будет от 2 до 4 градусов мороза.

На западе Украины без осадков, на дорогах гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в 9-14 градусов мороза. Днем термометры покажут 0-5 градусов мороза.

На севере в понедельник без осадков, на дорогах гололед. Температура воздуха ночью достигнет 9-15 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до минус 7 градусов.

В центре страны сегодня без осадков, на дорогах гололед. Ночью столбики термометров покажут от 9-15 градусов мороза. Жнет также будет холодно - до 2-8 градусов со знаком минус.

На востоке Украины без осадков, на дорогах гололед. Температура воздуха ночью опустится до 9-15 градуса ниже нуля. Днем также будет холодно от 4 до 10 градусов мороза.

На юге Украины без осадков. Ночная температура воздуха составил 5-11 градусов мороза, Днем столбики термометров покажут от минус 1 до минус 6 градусов.
URA-Inform
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