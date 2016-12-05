В Киеве подорожал проезд в маршрутках

В Киеве подорожали некоторые городские и пригородные маршрутки.

В частности, стоимость проезда на маршруте 720 из Боярки до площади Победы в Киеве выросла с 4 до 5 гривен. До таких же показателей тариф также поднялся в 320 маршрутке (ул. Ирпенская - ул. Крещатик), а на 192 маршруте - с 5 до 6 гривен.

Пригородные маршрутчики объясняют рост цен подорожанием горючего и запчастей, а киевские перевозчики утверждают, что изменили расценки из-за подорожания в пригородных маршрутках.

Летом сообщалось, что в метро пересмотрят цену проезда.