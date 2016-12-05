ВР рассмотрит проект госбюджета уже в четверг,

Это может произойти после утверждения антикоррупционных поправок к налоговому законодательству. Такое мнение высказала в понедельник, 5 декабря, глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По ее словам, если во вторник будут рассмотрены все бюджетоформирующие законопроекты, то к бюджету можно будет приступать в четверг. При этом она напомнила, что завтра парламент будет, среди прочего, рассматривать налоговые законопроекты №5368, №5369 и №5132.

В то же время она не уверена, что для рассмотрения этих законопроектов будет достаточно одного дня. Буду стараться делать все для того, чтобы все три законопроекта были приняты. Мне наиболее важно – это законопроект 5368 потому, что это первый огромный шаг по сближению в стране бизнеса с контролирующими органами, – пояснила Южанина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Парубий заверил, что госбюджет законопроект о государственном бюджете на 2017 год во втором чтении народные депутаты будут рассматривать на следующей пленарной неделе.