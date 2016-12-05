Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.56
USD
25.90
RUB
0.40
EUR
27.90
USD
26.08
RUB
0.41
EUR
28.68
USD
26.89
RUB
0.42
Новости
Украина
5 декабря 16, 14:04
Аваков не прервет свой визит в Канаду
Аваков
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
У министра в Канаде запланированы встречи с ключевыми министрами.
У министра запланированы встречи с ключевыми министрами.

Глава МВД Арсен Аваков намерен вернуться из командировки в Канаду через три дня, сообщают Українськi Новини, написавшие министру в Facebook.

"Три дня", - сказал Аваков, отвечая на вопрос, как долго он планирует находиться в Канаде.

Министр сказал, что у него запланированы встречи с ключевыми министрами.

Он также собирается обсудить продление программ финансовой и методологической поддержки в 2017 году и участие Канады в новой системе подготовки полицейских кадров.

Напомним, вчера в ходе спецоперации в Княжичах погибли пять силовиков. Перестрелка произошла между сотрудниками Государственной службы охраны и спецназом КОРД.

Несмотря на общественный резонанс, глава МВД не комментировал инцидент, а в его ведомстве вчера заявили, что не знают, прервет ли Аваков коммандировку в Канаду.

Корреспондент.net ранее собрал мнения, уйдет ли Аваков в отставку после трагедии в Княжичах.
Korrespondent
Ещё по теме:
Ночная перестрелка в Киеве
В Киеве агрессивный водитель подстрелил пешехода
В Греции беспорядки в лагере для беженцев
В Киеве в метро покушались на полицейского
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине ожидаются сильные порывы ветра
noimageСемьи погибших в Княжичах получат по 700 тысяч гривен
noimageПолиция опровергает заявление Парубия о погибшем в Княжичах
noimageВР рассмотрит проект госбюджета уже в четверг,
noimageВ Киеве подорожал проезд в маршрутках
Лента новостей
Загрузка...