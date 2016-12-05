Аваков не прервет свой визит в Канаду

Глава МВД Арсен Аваков намерен вернуться из командировки в Канаду через три дня, сообщают Українськi Новини, написавшие министру в Facebook.
"Три дня", - сказал Аваков, отвечая на вопрос, как долго он планирует находиться в Канаде.
Министр сказал, что у него запланированы встречи с ключевыми министрами.
Он также собирается обсудить продление программ финансовой и методологической поддержки в 2017 году и участие Канады в новой системе подготовки полицейских кадров.
Напомним, вчера в ходе спецоперации в Княжичах погибли пять силовиков. Перестрелка произошла между сотрудниками Государственной службы охраны и спецназом КОРД.
Несмотря на общественный резонанс, глава МВД не комментировал инцидент, а в его ведомстве вчера заявили, что не знают, прервет ли Аваков коммандировку в Канаду.
Корреспондент.net ранее собрал мнения, уйдет ли Аваков в отставку после трагедии в Княжичах.