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Новости
Украина
5 декабря 16, 14:46
В Украине ожидаются сильные порывы ветра
зима
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Порывы ветра синоптики прогнозируют по всей территории Украины.

Ветер ожидается повсюду  -  южных областей Завтра, шестого декабря. Об этом передает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на странице в Facebook, ссылаясь  на Украинский гидроментцентр.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, шестого декабря в Волынской, а также в Ровенской, Львовской, в Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, в Житомирской, Киевской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и некоторых других областях ветер будет 15-20 м/с.

Как сообщал УРА-Информ, сильный ветер в Украине прогнозировали также на конец октября 2016 г.
URA-Inform
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