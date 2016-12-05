В Украине ожидаются сильные порывы ветра

Ветер ожидается повсюду - южных областей Завтра, шестого декабря. Об этом передает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на странице в Facebook, ссылаясь на Украинский гидроментцентр.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, шестого декабря в Волынской, а также в Ровенской, Львовской, в Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, в Житомирской, Киевской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и некоторых других областях ветер будет 15-20 м/с.

Как сообщал УРА-Информ, сильный ветер в Украине прогнозировали также на конец октября 2016 г.