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Новости
Украина
5 декабря 16, 15:39
В Киеве очистили метро Политехинститут от киосков - ФОТО
кисок
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В воскресенье, 4 декабря, столичная власть снесла все киоски, расположенные напротив входа в метро Политехнический институт.

Всего было демонтировано 15 таких строений. Как сообщают в социальный сетях очевидцы, также были снесены киоски, расположенные в торговом ряду в переулке неподалеку.

Продавцы и владельцы торговых точек заявили, что предупреждений о сносе они не получали.

Напомним, ранее городской голова Виталий Кличко заявлял, что в Киеве работают около 11 тысяч различных временных сооружений. Из них легальными профильная комиссия признала 6,5 тысяч.

Как сообщал УРА-Информ, в прошлом году местные власти демонтировали более 4,2 тысяч незаконных малых архитектурных форм. Демонтаж МАФов осуществляется только если у их хозяев нет разрешительных документов и только в правовом поле, - заверил Кличко, добавив, что если соответствующих разрешений нет – исключений не может быть ни для кого.

Городской голова также подчеркнул, что борьба в Киеве с незаконным размещением киосков будет продолжаться. Столица не должна напоминать базар. Киев будет городом скверов и парков, – резюмировал он.
URA-Inform
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