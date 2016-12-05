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Новости
Украина
5 декабря 16, 17:13
Егор Фирсов считает, что Украине нужен закон об импичменте
Фирсов
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Народный депутат VII-VIII созывов Егор Фирсов высказался за создание особого закона.
Фирсов в блоге на Украинской правде заявил о необходимости создания закона об импичменте президенту. По его мнению, нужно создать рычаги давления на власть. И закон об импичменте - один из них.
 
"Необходимо сосредоточиться на трех ключевых направлениях. Первое, это замена продажного и абсолютно контролируемого руководства ЦИК, принятие нового закона о выборах. Второе – это лишение депутатов неприкосновенности. И третье – это закон об импичменте президенту", - написал Фирсов.
 
Такая инициатива, по мнению нарпепа, сделает президента куда более внимательным к общественному мнению.
 
"Также закон об импичменте может быть необходим, если слухи о мощнейшем компромате против Порошенко и его друзей, окажутся правдивыми. Вполне вероятно, что вскоре весь мир узнает о том, что президент Украины является самым главным коррупционером в Украине. Это автоматически сделает его "нерукопожатым" в Европе и США, и таким образом мы останемся один на один с Путиным. В таком случае, импичмент Порошенко превратится в задачу номер один для всех украинцев", - добавляет нардеп.
Korrespondent
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