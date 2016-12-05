Джон Керри прибыл в Германию обсуждать ситуацию в Украине

Джон Керри прибыл в ФРГ "для обсуждения предстоящих министерских встреч стран НАТО и ОБСЕ, а также ситуации в Сирии и Украине", сообщил госдепартамент США.

Госсекретарь США проведет переговоры со своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

В ходе европейского турне госсекретарь США примет 6-7 декабря в Брюсселе участие во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО.

7-8 декабря в Гамбурге Керри примет участие в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ. Госсекретарь США заявит о необходимости соблюдения всеми 57 странами-членами организации принципов и обязательств, в том числе в области прав человека и военной безопасности, отмечает госдепартамент.

Также Керри встретится с представителями пяти государств Центральной Азии для обсуждения сотрудничества в формате "С5+1".