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Новости
Украина
5 декабря 16, 17:20
Джон Керри прибыл в Германию обсуждать ситуацию в Украине
Джон Керри
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Госсекретарь США прибыл для встречи с Франком-Вальтером Штайнмайером.
Джон Керри прибыл в ФРГ "для обсуждения предстоящих министерских встреч стран НАТО и ОБСЕ, а также ситуации в Сирии и Украине", сообщил госдепартамент США.
 
Госсекретарь США проведет переговоры со своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.
 
В ходе европейского турне госсекретарь США примет 6-7 декабря в Брюсселе участие во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО.
 
7-8 декабря в Гамбурге Керри примет участие в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ. Госсекретарь США заявит о необходимости соблюдения всеми 57 странами-членами организации принципов и обязательств, в том числе в области прав человека и военной безопасности, отмечает госдепартамент.
 
Также Керри встретится с представителями пяти государств Центральной Азии для обсуждения сотрудничества в формате "С5+1".
Korrespondent
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