Москаль дал показания по делу Майдана в ГПУ

"Я сразу сказал все, что знал. Были какие-то вопросы наводящие, уточняющие… Некоторую информацию я узнал от них. Они спрашивали, вы знали такое, я говорю: честно, не знал… Насколько они продвинулись, я совершенно не могу сказать", - рассказал Москаль журналистам возле здания Генпрокуратуры после допроса.

По его словам, следователи спрашивали его о событиях 18, 19 и 20 февраля 2014 года.

Москаль отметил, что пришел на допрос, чтобы не говорили, что из-за него не могут передать дело в суд или из-за него следствие застопорилось.

Напомним, ранее экс-президент Виктор Янукович попросил Генпрокуратуру допросить его по делу о госизмене по месту жительства – в Ростове-на-Дону.