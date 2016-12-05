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Новости
Украина
5 декабря 16, 17:21
Москаль дал показания по делу Майдана в ГПУ
Москаль
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Губернатора Закарпатской области допросили по событиям 18-20 февраля 2014 года.
Губернатора Закарпатской области допросили по событиям 18-20 февраля 2014 года. Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль дал показания в Генпрокуратуре по делу о преступлениях против активистов Майдана, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я сразу сказал все, что знал. Были какие-то вопросы наводящие, уточняющие… Некоторую информацию я узнал от них. Они спрашивали, вы знали такое, я говорю: честно, не знал… Насколько они продвинулись, я совершенно не могу сказать", - рассказал Москаль журналистам возле здания Генпрокуратуры после допроса.
 
По его словам, следователи спрашивали его о событиях 18, 19 и 20 февраля 2014 года.
 
Москаль отметил, что пришел на допрос, чтобы не говорили, что из-за него не могут передать дело в суд или из-за него следствие застопорилось.
 
Напомним, ранее экс-президент Виктор Янукович попросил Генпрокуратуру допросить его по делу о госизмене по месту жительства – в Ростове-на-Дону.
 
Korrespondent
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