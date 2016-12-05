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Новости
Украина
5 декабря 16, 17:21
Украина среди десяти главных экспортеров оружия
оружие,ВСУ,
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Доля Украины в мировом экспорте вооружения составляет 2,6 процента, что позволило стране занять девятое место.
Доля Украины в мировом экспорте вооружения составляет 2,6 процента, что позволило стране занять девятое место.

Украину включили в десятку глобальных экспортеров вооружения 2011-2015 годов. Об этом свидетельствует рейтинг ста крупнейших военно-промышленных компаний мира Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Согласно ему, доля Украины в мировом экспорте оружия составляет 2,6 процента, что позволило стране занять девятое место.

Первое и второе место занимают США и Россия с 33 и 25 процентами соответственно, а Китай разместился на третьем месте с долей в 5,9 процентов.

Далее следуют Франция, Германия, Великобритания, Испания, Италия и Украина, а замыкают десятку Нидерланды.

Ранее Украина поднялась в рейтинге милитаризации.

В этом месяце также сообщалось о сотрудничестве Украины и Польши в ракетостроительстве.
Korrespondent
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