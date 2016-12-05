У матери депутата Сольвара нашли имущества на 36 млн грн

Нардеп от БПП Руслан Сольвар в декларации не указал ни жилья, ни автомобилей, но в то же время на его пожилую мать и родственников записана недвижимость в центре Киева на десятки миллионов гривен. Об этом говорится в расследовании программы Наші гроші.

Как отмечают журналисты, ежегодно Сольвар сдает практически пустую декларацию, согласно которой живет якобы на депутатскую зарплату.

Например в декларации за 2011 год весь его доход составил 24 тыс грн, но уже в 2012-м нардеп из неуказанных источников получил 3 млн грн, которые сразу потратил.

В поданной за 2015 год декларации народный депутат вспомнил, что с 2012 снимает квартиру в 63 кв.м. в Фастове. Руководитель ОСМД подтвердил, что нардеп действительно приписан в его доме. В то же время по словам соседей Сольвар там не проживает, а настоящая хозяйка квартиры - Светлана Морковниченко - является сотрудницей в одной из компаний нардепа.

В то же время 82-летняя мать Сольвар - Мария, в прошлом учительница, владеет недвижимостью общей стоимостью не менее 36 млн грн.

Кроме того, в декларациях Руслана Сольвар за все годы - с 2011 до 2015 - не указано ни одной машины ни в собственности, ни в пользовании.

Как отмечается в расследовании, пустая декларация нардепа особенно загадочно выглядит на фоне его бизнес-прошлого. Так, Сольвар впервые был избран народным депутатом от УДАРа в 2012 году, но до политической карьеры он долгое время занимался бизнесом.

В частности, в 1997 основал ООО Укрторгконтракт-С (оптовая торговля), в 1999 создал ООО УКРЗЕРНОТРАНС (транспортно-експедиционные услуги), в 2001 выступил одним из соучредителей ООО УКРЗЕРНОТРАНС-К (торговля и перевозки, в 2004 вышел из состава собственников однако оставался коммерческим директором фирмы до избрания в парламент), того же года создал фирму ООО Фреш Лайн (деятельность транспортных агентств).

Также с Сольвар связывают еще ряд фирм, например ООО Метрудтранс, которая занимается перевозкой древесины и в этом году получила от государственных лесхозов около 117 млн грн за такие услуги.

Свою предвыборную кампанию, в частности, Сольвар также выстроил на том, что он является "хозяйственником и меценатом". Например, в предвыборных роликах неоднократно отмечалось, что при участии Сольвар Киевской построено семь храмов. Зато через пять лет после избрания они так и остались недостроенными.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило план проверок в госорганах и органах местного самоуправления в 2017 году.