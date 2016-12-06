ВСУ празднуют 25-ю годовщину

Сегодня утром лидеры страны поздравили военных с их профессиональным праздником. В частности президент Украины Петр Порошенко у себя на страничке в Facebook отметил, что от всего сердца поздравляет страну с 25-й годовщиной создания Вооруженных сил Украины.

Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что Украина гордится своими Вооруженными силами, которое всегда на страже нашей свободы и независимости. С праздником! - говорится в его поздравлении, также размещенном на его странице в Facebook.

В свою очередь председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что современное украинское войско создавалось усилиями "преданных сыновей Украины, настоящих патриотов, которые вчерашние советские подразделения приводили к присяге на верность народу Украины, часто рискуя положением или даже жизнью".

С трибуны парламента он пожелал воинам, которые находятся на Донбассе, вернуться домой живыми и здоровыми, а всем украинцам – победы над российским агрессором и мирного неба над головой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркнул, что украинская армия стала одной из самых боеспособных в Европе и заверил, что Украина всегда будет помнить своих воинов-героев, погибших в сражениях за свободу и независимость нашей страны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, после распада СССР и провозглашения независимости, Украина в 1991 году унаследовала одну из крупнейших и мощных группировок войск в Европе, которая была оснащена современными образцами обычного вооружения и ядерным оружием. К тому времени на территории новообразованного государства дислоцировались ракетная армия, три общевойсковых и две танковых армии, один армейский корпус, четыре воздушных армии, отдельная армия противовоздушной обороны и Черноморский флот.

С 24 августа правительство страны приступило к созданию своих вооруженных сил и других военных формирований, а период с 1991 по 1996 года считается первым этапом процесса формирования основ Вооруженных сил Украины.

6 декабря 1991 года Верховная Рада Украины приняла законы "Об обороне Украины" и "О Вооруженных Силах Украины", которыми провозглашалось создание вооруженных сил страны.