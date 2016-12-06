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Новости
Украина
6 декабря 16, 12:01
ГПУ объявила подозрение новым фигурантам по делу Новинского
ГПУ
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Регламентный комитет Верховной Рады сегодня повторно рассмотрит представление ГПУ на Новинского.
Регламентный комитет Верховной Рады сегодня повторно рассмотрит представление ГПУ на Новинского.

Генеральная прокуратура Украины, кроме народного депутата, члена фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского, объявила о подозрении еще трем фигурантам. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам регламента Владимир Арешонков.

Ранее ГПУ приняла постановление о снятии неприкосновенности с Новинского. Утверждается, что он был соучастником похищения личного помощника покойного предстоятеля УПЦ Владимира, архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинки.

"Я ставил вопрос, объявлено ли подозрение кроме Новинского трем фигурантам, то есть заказчику и непосредственным исполнителям. Эти фамилии известны, – Янукович, Захарченко и Коряк. Мне дали подтверждение и я увидел, что действительно такое подозрение объявлено. Дело может быть рассмотрено коллективно", – отметил Арешонков.

Он добавил, что Регламентный комитет сегодня повторно рассмотрит представление ГПУ на Новинского. "Я убежден, что Регламентный комитет в 14:15 на своем заседании примет решение", – сказал нардеп.

Напомним, на заседании 16 ноября регламентный комитет Верховной Рады перенес решение по представлению ГПУ в отношении Вадима Новинского и обратился к генпрокурору Юрию Луценко с просьбой предоставить дополнительные материалы. Со своей стороны Луценко заявил, что надзорное ведомство передало дополнительные материалы, но не может предоставить материалы допросов.

Отметим, что ГПУ готовит Новинскому пять лет тюрьмы, а сам нардеп называет дело политически мотивированным.
Korrespondent
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