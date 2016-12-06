ГПУ объявила подозрение новым фигурантам по делу Новинского

Генеральная прокуратура Украины, кроме народного депутата, члена фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского, объявила о подозрении еще трем фигурантам. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам регламента Владимир Арешонков.

Ранее ГПУ приняла постановление о снятии неприкосновенности с Новинского. Утверждается, что он был соучастником похищения личного помощника покойного предстоятеля УПЦ Владимира, архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинки.

"Я ставил вопрос, объявлено ли подозрение кроме Новинского трем фигурантам, то есть заказчику и непосредственным исполнителям. Эти фамилии известны, – Янукович, Захарченко и Коряк. Мне дали подтверждение и я увидел, что действительно такое подозрение объявлено. Дело может быть рассмотрено коллективно", – отметил Арешонков.

Он добавил, что Регламентный комитет сегодня повторно рассмотрит представление ГПУ на Новинского. "Я убежден, что Регламентный комитет в 14:15 на своем заседании примет решение", – сказал нардеп.

Напомним, на заседании 16 ноября регламентный комитет Верховной Рады перенес решение по представлению ГПУ в отношении Вадима Новинского и обратился к генпрокурору Юрию Луценко с просьбой предоставить дополнительные материалы. Со своей стороны Луценко заявил, что надзорное ведомство передало дополнительные материалы, но не может предоставить материалы допросов.

Отметим, что ГПУ готовит Новинскому пять лет тюрьмы, а сам нардеп называет дело политически мотивированным.