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6 декабря 16, 13:03
Лавров: США отозвали свои предложения по Алеппо
Лавров
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В Москве считают, что Вашингтон пытается добиться передышки для боевиков.
В Москве считают, что Вашингтон пытается добиться передышки для боевиков.

США отозвали свои предложения по урегулированию ситуации в сирийском городе Алеппо, которые были переданы российской стороне госсекретарем Джоном Керри на прошлой неделе в Риме. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

"Вдруг вчера вечером мы получаем от них (США) сообщение, что они, к сожалению, не смогут завтра (в среду в Женеве) встречаться. Они передумали, свой документ отзывают и теперь у них новый документ, который, по нашим первым ощущениям от его прочтения, все возвращает на круги своя, и опять выглядит как попытка купить время для того, чтобы боевики отдышались, перевели дух и пополнили свои запасы", – сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Министр подчеркнул, что представительница США в Совбезе ООН заявила, что "она не знает, о каких договоренностях России и США идет речь, что с нами вообще невозможно договариваться".

"Это было еще до того, как американцы отозвали свой документ, в пользу которого выступал Джон Керри", – сказал Лавров и добавил, что у него складывается впечатление, что представители США при ООН дезавуировали Джона Керри.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Сергей Лавров выражал удовлетворение новыми предложениями по Алеппо, которые якобы направила России американская сторона.

Накануне РФ и Китай заблокировали в Совбезе ООН принятие резолюции о прекращении огня в Алеппо. На голосовании в понедельник, 5 декабря, резолюцию поддержали 11 членов Совбеза, в том числе США, Великобритания и Франция.
Korrespondent
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